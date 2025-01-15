JAKARTA - GP Ansor meluncurkan Asta Cita Center di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025). Asta Cita Center ini akan menjadi lembaga think tank kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres, Gibran Rakabuming Raka.

Lembaga tersebut akan memberikan masukan melalui kajian-kajian terhadap isu strategis dengan menyediakan analisis dan rekomendasi dalam isu bisnis atau ekonomi, inovasi teknologi dan media, SDM, dan anak muda.

Produser: Febry Rachadi

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

