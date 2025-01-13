Harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Gudang Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/1/2025). Harga cabai rawit merah tembus Rp150.000 per kg yang normalnya Rp40.000 per kg. Sedangkan cabai rawit hijau tembus Rp100.000 per kg dari harga Rp30.000 per kg.

Pedagang menyebut kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun hingga hari ini. Penyebabnya diketahui karena kuranganya pasokan akibat cuaca buruk. Pedagang mengaku omzetnya turun drastis hingga 70 pesen dari biasanya. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat mencarikan solusinya.

(rns)

