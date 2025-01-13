...

Gegara Faktor Cuaca, Harga Cabai di Pasar Gudang Tigaraksa Tangerang Tembus Rp150 Ribu/Kg

Aimarani, Jurnalis · Senin 13 Januari 2025 11:02 WIB
A A A
Harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Gudang Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/1/2025). Harga cabai rawit merah tembus Rp150.000 per kg yang normalnya Rp40.000 per kg. Sedangkan cabai rawit hijau tembus Rp100.000 per kg dari harga Rp30.000 per kg. 
 
Pedagang menyebut kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun hingga hari ini. Penyebabnya diketahui karena kuranganya pasokan akibat cuaca buruk. Pedagang mengaku omzetnya turun drastis hingga 70 pesen dari biasanya. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat mencarikan solusinya. 
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini