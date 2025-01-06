...

DPR-Pemerintah Setujui Biaya Haji 2025 Rp89,4 Juta, Jamaah Bayar Rp55,4 Juta

Felldy Utama, Jurnalis · Senin 06 Januari 2025 19:14 WIB
Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah diwakili oleh Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp.89,4 juta.
 
Hal ini diputuskan dalam rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
 
Reporter : Felldy Utama
Produser : Febry Rachadi
 

