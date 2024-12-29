Artis Jessica Iskandar membagikan kabar duka. Ayahnya, Hardy Iskandar meninggal dunia, Sabtu (28/12/2024). Kabar duka ini dikonfirmasi Jessica lewat unggahan Instagram.

Kepergian Hardy Iskandar membuat Jessica sangat terpukul. Sebab, ayahnya adalah sosok yang tak ada duanya bagi Jessica.

Jessica mengenang ayahnya sebagai sosok yang lemah lembut. Jessica memohon doa agar jiwa ayahnya diterima di sisi Tuhan.

