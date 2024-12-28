...

Keren! Ada Video Mapping dan Diorama di Terowongan Kebun Binatang Surabaya

Hari Tambayong, Jurnalis · Sabtu 28 Desember 2024 12:19 WIB
A A A
SURABAYA - Destinasi wisata baru di Kota Surabaya terus berkembang. Warga Kota Surabaya kini bisa menikmati video mapping di dalam terowongan.
 
Terowongan ini menghubungkan antara Terminal Intermoda Joyoboyo dengan Kebun Binatang Surabaya. Destinasi wisata yang Instagramable gratis ini menjadi hadiah pada libur natal dan tahun baru 2025.
 
Di dalam tunnel ini terdapat video mapping menggambarkan hewan dan berbagai jenis tumbuhan yang menjadi koleksi satwa. Selain itu dalam terowongan sepanjang 170 meter ini juga disuguhkan diorama koleksi kebun binatang.
 
Dengan adanya video mapping dan diorama berbagai satwa dan tumbuhan bisa menjadi alternatif liburan natal dan tahun baru.
 
Baca Juga:
 
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini