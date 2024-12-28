SURABAYA - Destinasi wisata baru di Kota Surabaya terus berkembang. Warga Kota Surabaya kini bisa menikmati video mapping di dalam terowongan.

Terowongan ini menghubungkan antara Terminal Intermoda Joyoboyo dengan Kebun Binatang Surabaya. Destinasi wisata yang Instagramable gratis ini menjadi hadiah pada libur natal dan tahun baru 2025.

Di dalam tunnel ini terdapat video mapping menggambarkan hewan dan berbagai jenis tumbuhan yang menjadi koleksi satwa. Selain itu dalam terowongan sepanjang 170 meter ini juga disuguhkan diorama koleksi kebun binatang.

Dengan adanya video mapping dan diorama berbagai satwa dan tumbuhan bisa menjadi alternatif liburan natal dan tahun baru.

