Wisata Pantai Glagah Masih jadi Primadona di Kulonprogo saat Libur Nataru

Budi Utomo, Jurnalis · Sabtu 28 Desember 2024 11:29 WIB
KULONPROGO - Libur nataru, kawasan Pantai Glagah di Kulonprogo, Yogyakarta masih menjadi primadona terbukti ramai dikunjungi wisatawan. Selain pemandangan pemecah gelombang di Pantai Glagah yang mempesona pengunjung juga dapat menikmati wahana lain, seperti menyusuri laguna menggunakan perahu wisata.
 
Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk satu kali perjalanan. Lokasi yang berdampingan dengan Bandara YIA, Pantai Glagah menjadi pilihan wisatawan untuk mampir sebelum terbang.
 
Di Pantai Glagah juga menyajikan berbagai pilihan kuliner dan oleh-oleh yang jarang ditemui di pantai lain di Yogyakarta. Seperti undur-undur, jingking, udang hingga kerang hijau.
 
