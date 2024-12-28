Sejumlah Ketua Umum Partai Politik merapat ke kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024).

Dari sejumlah Ketum Parpol yang hadir, bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Seperti, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketika tiba di lokasi, tidak ada yang mau menyampaikan alasannya datang ke kediaman Prabowo kepada awak media.

Reporter : Nur Khabibi

Produser : Febry Rachadi

