Menko PM Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Kunjungannya untuk mengecek kesiapan saat momen libur Natal, Rabu, (25/12/2024).

Cak Imin tiba di Taman Margasatwa Ragunan sekira pukul 08.49 WIB. Sembari olahraga, Cak Imin memantau fasilitas publik selama musim liburan.

Ia juga memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung saat berlibur. Cak Imin juga meladeni beberapa pengunjung yang meminta foto bersamanya.

Reporter: Binti Mufarida

