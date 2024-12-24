JAKARTA - Guna mengantisipasi hal tak diinginkan, petugas kepolisian mengerahkan anjing pelacak di Gereja Katedral Jakarta saat misa Natal 2024 pada, Selasa (24/12/2024).
Mereka ditempatkan di pintu masuk ke dalam gereja. Ada sebanyak 3 anjing pelacak yang dikerahkan di Gereja Katedral Jakarta. Petugas gabungan TNI-Polri tampak melakukan penjagaan di dalam area Gereja Katedral Jakarta, khususnya Brimob bersenjata lengkap.
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Muarif Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow