...

Jelang Misa Natal, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Gereja Katedral

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 24 Desember 2024 17:03 WIB
A A A
JAKARTA - Guna mengantisipasi hal tak diinginkan, petugas kepolisian mengerahkan anjing pelacak di Gereja Katedral Jakarta saat misa Natal 2024 pada, Selasa (24/12/2024). 
 
Mereka ditempatkan di pintu masuk ke dalam gereja. Ada sebanyak 3 anjing pelacak yang dikerahkan di Gereja Katedral Jakarta. Petugas gabungan TNI-Polri tampak melakukan penjagaan di dalam area Gereja Katedral Jakarta, khususnya Brimob bersenjata lengkap. 
 
 
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

