JAKARTA - Guna mengantisipasi hal tak diinginkan, petugas kepolisian mengerahkan anjing pelacak di Gereja Katedral Jakarta saat misa Natal 2024 pada, Selasa (24/12/2024).

Mereka ditempatkan di pintu masuk ke dalam gereja. Ada sebanyak 3 anjing pelacak yang dikerahkan di Gereja Katedral Jakarta. Petugas gabungan TNI-Polri tampak melakukan penjagaan di dalam area Gereja Katedral Jakarta, khususnya Brimob bersenjata lengkap.

