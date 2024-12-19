Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih langsung DPRD. Dukungan itu dilandasi lantaran sistem pilkada langsung dianggap banyak datangkan kemudaratan, salah satunya biaya politik pilkada langsung terbilang tinggi dan maraknya praktik politik uang.

Sebelumnya, MUI menggelar Mukernas ke-IV di Grand Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Reporter: Achmad Al Fiqri

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News