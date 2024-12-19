Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh Pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. Dalam sambutannya dihadapan hampir 2.000 mahasiswa yang hadir, Prabowo mendorong mahasiswa untuk mengambil inspirasi dari tokoh yang menjunjung nilai Inklusif, persatuan dan toleransi.

Ia mencontohkan kepemimpinan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

