KPAI menggelar mediasi antara orang tua bayi tertukar dengan RS Islam Cempaka Putih, Kamis (19/12/2024). Hal ini guna memfasilitasi para pihak untuk bisa bersepakat terkait hal-hal yang diinginkan.

Apapun hasil dari mediasi ini akan dituangkan dalam berita kesepakakatan oleh KPAI.

Sebelumnya, kasus dugaan bayi tertukar ini bermula dari kecurigaan orang tua. Karena jasad yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News