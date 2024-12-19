Pemerintah Tangerang Selatan menggelar uji coba makan bergizi gratis. Kali ini dilakukan di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Rabu (18/12/2024).

Setiap porsinya para siswa tersebut diberikan paket makanan. Isinya berupa nasi, sayuran, ayam, buah serta susu cair kemasan.

Uniknya, para siswa meminta agar porsi makanannya ditambah. Tak hanya itu, para siswa meminta lauknya diganti setiap saat.

(rns)

