Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung bakal segera mengumumkan nama-nama yang mengisi tim transisi di Pemprov DKI Jakarta sebelum dilantik Februari 2025 mendatang. Pramono menambahkan tim transisi akan berfungsi untuk menyiapkan pemerintahan di Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara salah satunya adaptasi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Pramono enggan membocorkan nama-nama tim transisinya.

