Pramono Anung Umumkan Adanya Tim Transisi Jelang Pelantikannya, Ini Tugasnya

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 19:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung bakal segera mengumumkan nama-nama yang mengisi tim transisi di Pemprov DKI Jakarta sebelum dilantik Februari 2025 mendatang. Pramono menambahkan tim transisi akan berfungsi untuk menyiapkan pemerintahan di Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara salah satunya adaptasi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
 
Pramono enggan membocorkan nama-nama tim transisinya.
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
