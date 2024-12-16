Seorang istri bersama teman-temannya menganiaya wanita yang diduga selingkuhan suaminya. Selain menganiaya, para pelaku juga memasukkan cabai ke kemaluan korban dan merekam aksi bejatnya tersebut

Peristiwa terjadi di Desa Ciamasi, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Pelaku pun langsung ditangkap, sementara korban mengalami trauma dan harus dirawat di rumah sakit

Kontributor: Jimi Irawan

