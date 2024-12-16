...

Istri Ajak Teman-Temannya Keroyok dan Olesi Cabai Kemaluan Selingkuhan Suaminya

Jimi Irawan, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 21:01 WIB
Seorang istri bersama teman-temannya menganiaya wanita yang diduga selingkuhan suaminya. Selain menganiaya, para pelaku juga memasukkan cabai ke kemaluan korban dan merekam aksi bejatnya tersebut
 
Peristiwa terjadi di Desa Ciamasi, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
 
Pelaku pun langsung ditangkap, sementara korban mengalami trauma dan harus dirawat di rumah sakit
 
