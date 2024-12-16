Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kesiapan pengamanan perayaan natal 2024, dan tahun baru 2025. Polri telah menyiapkan sebanyak 2.794 posko yang terdiri dari 1.852 pospam, serta 735 pos pelayanan.

Kapolri memprediksi akan ada peningkatan sebesar 2,83 persen atau kurang lebih sebanyak 110,6 juta orang pemudik yang akan merayakan libur panjang Nataru. Puncak arus mudik Nataru diprediksi akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024.

Reporter: Riana Rizkia

