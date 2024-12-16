...

Presiden Prabowo Resmi Lantik Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 15:38 WIB
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). 
 
Pimpinan KPK yang dilantik adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Setyo Budiyanto terpilih sebagai ketua.
 
Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto

