Resmi! PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby sebagai Kader Partai

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 14:07 WIB
Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. PDIP juga memecat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu, Bobby Nasution.
 
Pemecatan itu diumunkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).
 
Adapun SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.
 
