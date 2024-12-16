Satu keluarga ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di kawasan Kp. Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024) siang tadi.

Polisi menduga, satu keluarga itu bunuh diri pasca terjerat pinjaman online (pinjol). Pasalnya, sang suami berinisial AF ditemukan dalam posisi tergantung tali tambang di atas kayu plafon bagian dapur diduga gantung diri.

Polisi masih mendalami kematian sang istri, YL dan anak, AH meninggal dunia, yang mana keduanya ditemukan dalam kondisi terbaring kaku di kamarnya.

Polisi pun telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Meski dari keterangan saksi ada dugaan satu keluarga itu meninggal pasca bunuh diri karena terjerat pinjaman online, polisi masih mendalaminya lebih lanjut terkait kematian satu keluarga tersebut.

Reporter: Ari Sandita Murti

