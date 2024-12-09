...

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024, Skuad Garuda Langsung Melesat ke Puncak!

Djanti Virantika, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 22:14 WIB
Klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 usai laga Timnas Indonesia vs Myanmar, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pun langsung melesat ke puncak klasemen.
 
Diketahui, Timnas Indonesia berhasil membuka perjalanan dengan manis di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Myanmar di laga perdana Grup B dengan skor 1-0.
 
Laga Timnas Indonesia vs Myanmar digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.
 
Hasil ini membawa Timnas Indonesia langsung melesat ke puncak klasemen sementara Grup B. Mereka mengemas 3 poin saat ini.
 
Dibawah Timnas Indonesia, ada Vietnam, Filipina, dan Laos yang belum bertanding di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alhasil, mereka mengemas 0 poin saat ini.
 
Sementara Myanmar, mereka langsung terjerembab di dasar klasemen smenetara Grup B. Sebab, mereka mendapat kekalahan.
 
Reporter: Djanti Virantika
 

(rns)

