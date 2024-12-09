Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau permukiman yang terendam air. Lokasi di Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/12/2024). Ada sekitar 200 KK yang masih mengungsi di tenda penampungan yang didirikan Kemensos.

Kedatangan Gus Ipul untuk memastikan bantuan dari Mensos sudah tepat sasaran. Mulai dari baju, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya hingga makanan siap saji. Dari data Kemensos, hingga saat ini sebanyak 18 ribu jiwa terkena dampak banjir.

(fru)

