Potret Mensos Gus Ipul Hibur Korban Banjir Pasuruan di Posko Pengungsian

Jaka Samudra, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 12:35 WIB
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau permukiman yang terendam air. Lokasi di Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/12/2024). Ada sekitar 200 KK yang masih mengungsi di tenda penampungan yang didirikan Kemensos. 
 
Kedatangan Gus Ipul untuk memastikan bantuan dari Mensos sudah tepat sasaran. Mulai dari baju, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya hingga makanan siap saji. Dari data Kemensos, hingga saat ini sebanyak 18 ribu jiwa terkena dampak banjir.
 

(fru)

Berita Terkait

