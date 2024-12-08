Timnas Thailand tampil trengginas usai menghajar Timor Leste dengan skor 10-0 dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di Hang Day Stadium, Hanoi, pada Minggu (8/12/2024) malam WIB.

Pundi-pundi gol Gajah Perang dicetak oleh Ben Davis (4' & 32'), Suphanat Mueanta (28' & 54'), Seksan Ratree (56' & 61'), Teerasak Poeiphimai (79' & 90+2'),

Patrik Gustavsson (17') dan Nicholas Mickelson (90+3').

