Timnas Malaysia menahan imbang Timnas Kamboja dengan skor 2-2 dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024).
Gol Harimau Malaya dicetak oleh Stuart Wilkin (35’) dan Fergus Tierney (74’).
Sedangkan Pasukan Angkor membalas dua gol via Abdel Kader Coulibaly (52’) dan Sa Ty (60’).
Produser : Febry Rachadi
(rns)
