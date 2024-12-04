Penjual es teh yang dihina Gus Miftah saat pengajian mendapatkan banjir simpati dari masyarakat. Tawaran modal usaha dan umrah gratis pun berdatangan kepada sang penjual teh yang bernama Sunhaji.

Sunhaji tinggal di Dusun Gesari, Grabag, Magelang, Jawa Tengah. Sementara Sunhaji tidak menyangka dukungan dan bantuan dari masyarakat terus berdatangan.

Sunhaji mengaku telah memaafkan Gus Miftah dan mengaku sudah ikhlas dan ingin melanjutkan hidup kembali.

Video Editor: Muarif Ramadhan

