MORNING ZONE: Bawaslu Catat 59 Dugaan Politik Uang dalam Pilkada 2024

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 16:00 WIB
Morning Zone bersama Editor www.okezone.com Khafid Mardiyansyah membahas politik uang pada pelaksanaan Pilkada 2024. 
 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 59 peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dalam Pilkada 2024. 
 
Selain itu, bedasarkan data yang diperoleh hingga 30 November 2024 pukul 11.00 WIB, terdapat 22 masalah saat hari pencoblosan 27 November 2024. 
 
Pelanggaran lainnya yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), 433 temuan dan laporan di Bawaslu terkait Pelanggaran ASN dan sudah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
 
Liputan: Khafid Mardiyansyah 

(fru)

