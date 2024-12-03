Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bebas dari impor beras pada tahun 2025. Menurut Presiden, cadangan beras pemerintah kini mendekati 2 juta ton dan diklaim menjadi pasokan terbesar selama beberapa tahun terakhir.

“Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi,” ungkap Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

(fru)

