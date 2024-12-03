Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di bawah Kemenko PM pada Selasa (3/12) sore.

Rakor membahas tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa berdampak bagi ekonomi desa dan pelaku usaha di sekitar sekolah agar program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan makanan bergizi saja pada anak-anak sekolah.

Reporter: Ari Sandita



