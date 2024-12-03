...

Cak Imin Ingin Makan Bergizi Gratis Berdampak bagi Ekonomi Masyarakat

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2024 22:21 WIB
Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di bawah Kemenko PM pada Selasa (3/12) sore.
 
Rakor membahas tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa berdampak bagi ekonomi desa dan pelaku usaha di sekitar sekolah agar program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan makanan bergizi saja pada anak-anak sekolah.
 
Reporter: Ari Sandita
 

(rns)

