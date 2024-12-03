Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta meminta Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar tidak pasang badan atau melindungi aksi anggotanya yang membuat siswa SMKN 4 Kota Semarang tewas tertembak.

Wayan juga menyoroti kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Sumbar belum lama ini.

Politikus PDI Perjuangan itu pun mendorong agar tindakan tegas dilakukan oleh jajaran Polrestabes dan Polda Jawa Tengah terhadap Aipda Robig atas penembakan yang membuat tewasnya Gamma.

Produser: Hendra Kaswara

Baca artikel: Aipda Robig Bakal Segera Ditetapkan Tersangka Penembakan Siswa SMK Semarang

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News