Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa yang terjaring OTT KPK tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).

Risnandar tiba bersama satu orang lainnya dengan dikawal oleh penyidik KPK dan langsung masuk ke dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Saat OTT, KPK turut menyita barang bukti uang senilai Rp1 miliar.

Reporter: Riyan Rizki Roshali & Aldhi Chandra Setiawan

(rns)

