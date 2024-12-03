Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman mengakui telah berencana untuk melakukan pembahasan terkait pengaturan khusus penggunaan Senpi oleh Polisi.
Sementara, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengungkap wacana anggota Polri hanya dibekali kayu pemukul sebagai senjata buntut penembakan siswa SMKN 4 Semarang dan peristiwa polisi tembak polisi di Sumatera Barat (Sumbar).
Wayan meminta Polri bisa mengevaluasi kelemahan SOP yang berkaitan dengan penggunaan senjata api.
Reporter: Felldy Utama
