Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman mengakui telah berencana untuk melakukan pembahasan terkait pengaturan khusus penggunaan Senpi oleh Polisi.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengungkap wacana anggota Polri hanya dibekali kayu pemukul sebagai senjata buntut penembakan siswa SMKN 4 Semarang dan peristiwa polisi tembak polisi di Sumatera Barat (Sumbar).

Wayan meminta Polri bisa mengevaluasi kelemahan SOP yang berkaitan dengan penggunaan senjata api.

Reporter: Felldy Utama

