Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih yang telah menghasilkan beberapa kebijakan penting bagi rakyat, meski baru menjalankan pemerintahan selama satu bulan.

Prabowo mengungkapkan kebijakan tersebut antara lain penghapusan utang pada UMKM dan menaikan upah minimum nasional bagi buruh pada tahun 2025, hingga menurunkan harga tiket pesawat menjelang libur Nataru 2025,

Prabowo merasakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) sore.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

