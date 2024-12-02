Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diwarnai kericuhan. Aksi massa itu berlangsung di Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Minggu (1/12/2024). Bentrokan massa aksi dengan aparat kepolisian menyebabkan sejumlah petugas terluka.

Awalnya massa aksi terlibat saling dorong dengan pasukan Dalmas Polresta Yogyakarta. Emosi massa aksi pun sempat berhasil diredam aparat kepolisian. Kericuhan kembali terjadi saat massa aksi mengibarkan bendera bintang kejora.

Pasukan gabungan berusaha menghalaunya sehingga bentrokan pun tak terelakkan. Massa aksi mengamuk dan melempari petugas dengan kursi dan barang di lokasi. Akibatnya, sejumlah petugas terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News