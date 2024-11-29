...

Lantik Mayjen Ariyo Windutomo Jadi Kasetpres Baru, Mensesneg: Beliau Memiliki Track Record Bagus

Salam Rahmad, Jurnalis · Jum'at 29 November 2024 13:03 WIB
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden di gedung Krida Bhakti Jakarta, Jumat (29/22/2024). Ariyo dilantik menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi.  
 
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo yakin bahwa Ariyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Kasetpres lantaran memiliki rekam jejak yang bagus. Sementara Heru Budi nantinya akan menjadi staf khusus di Mensesneg.
 
Prasetyo menyebut pengalaman Heru sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur Jakarta masih sangat dibutuhkan.
 
 
