Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden di gedung Krida Bhakti Jakarta, Jumat (29/22/2024). Ariyo dilantik menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi.

Prasetyo menyebut Presiden Prabowo yakin bahwa Ariyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Kasetpres lantaran memiliki rekam jejak yang bagus. Sementara Heru Budi nantinya akan menjadi staf khusus di Mensesneg.

Prasetyo menyebut pengalaman Heru sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur Jakarta masih sangat dibutuhkan.

