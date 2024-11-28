Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar menyebut 8,8 juta orang yang terlibat judol berkontribusi menambah kemiskinan baru di Indonesia. Cak Imin menilai bahwa judi online adalah bagian dari penipuan yang mana menimbulkan banyak korban masyarakat.

Sebelumnya, Cak Imin melakukan pertemuan dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Reporter: Riyan Rizki Roshali

(fru)

