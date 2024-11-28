Tim Pemenangan Paslon cagub-cawagub Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan menyiapkam strategi untuk kemenangan di putaran kedua Pilkada Jakarta 2024. Tim juga tengah menunggu hasil perhitungan atau real count KPU.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengungkap hasil real count internal, Pilkada Jakarta 2024 akan terjadi dua putaran.

Video Editor: Muarif Ramadhan

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News