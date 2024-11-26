...

Dukung Misi Prabowo, TNI Siapkan Langkah Awal Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 26 November 2024 20:01 WIB
TNI siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo yang berencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina.
 
Pernyataan Prabowo disampaikan saat bertemu Sekjen PBB di Brazil. 
 
TNI akan menyesuaikan dengan permintaan United Nations atau Perserkatan Bangsa - Bangsa (PBB) terkait pasukan
 
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia berkomitmen untuk mendukung seluruh usaha PBB dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sehingga jika dibutuhkan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
 
Reporter: Rio Manik
 

(rns)

