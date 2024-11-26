TNI siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo yang berencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina.

Pernyataan Prabowo disampaikan saat bertemu Sekjen PBB di Brazil.

TNI akan menyesuaikan dengan permintaan United Nations atau Perserkatan Bangsa - Bangsa (PBB) terkait pasukan

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia berkomitmen untuk mendukung seluruh usaha PBB dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sehingga jika dibutuhkan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

Reporter: Rio Manik

(rns)

