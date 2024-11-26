Lanud Halim Perdanakusuma menggelar uji coba makan bergizi, Selasa (26/11). Sebanyak 11 sekolah yang di bawah naungan Yayasan Lanud Halim Perdanakusuma ikut dalam uji coba makan bergizi gratis.

Porsi yang disediakan total sebanyak 750 untuk 11 sekolah. Uji coba digelar agar dapat mengetahui apa saja kekurangan yang bisa diantisipasi sebelum program makan bergizi serentak dilaksanakan pada 2 Januari 2025.

Reporter: Danandaya Arya Putra

