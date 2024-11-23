Menteri Agama Nasaruddin Umar akan bertolak ke Arab Saudi, Sabtu (23/11/2024). Menag memenuhi undangan Menteri Haji Tawfiq F Al Rabiah, sekaligus akan membahas persiapan operasional haji 1446 H/2025 M.

Ada sejumlah agenda Menag selama di Saudi. Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, Menag akan jajaran Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Produser : Febry Rachadi

Baca artikel : Seruan Sejuk Menag Rayakan Pergantian Tahun Baru 2025

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News