Jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data yang dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui platform Satu Data Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 64.288 tenaga kerja yang mengalami PHK hingga pertengahan November 2024.

Lonjakan angka PHK ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan ekonomi global dan tantangan dalam sektor industri dalam negeri.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, mencapai 22,68% dari total nasional. Dengan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 14.501 orang, Jakarta menghadapi tantangan besar, terutama di sektor industri dan jasa lainnya.

Di posisi kedua, Jawa Tengah mencatat 12.492 tenaga kerja yang di-PHK. Banten menempati posisi ketiga dengan 10.702 tenaga kerja, lalu selanjutnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Liputan: Feby Novalius

