Kapolri menegaskan untuk menindak tegas kasus penembakan yang dilakukan Kabag ops Polres Solok Selatan AKP Danang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

Kapolri mengatakan telah meminta Kapolda Sumbar untuk mendalami motif penembakan tersebut.

Sebelumnya, Aksi penembakan terjadi di parkiran Polres Solok Selatan yang menyebabkan tewasnya AKP Ulil Ryanto Anshari.

Penembakan diduga dipicu karena AKP Dadang Iskandar tak terima lantaran AKP Ulil Ryanto Anshari menangkap tersangka kasus tambang Galian C.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

