Wapres Gibran Mengaku 2 Kali Dibantu Muhammadiyah, Apa Saja?

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 21 November 2024 17:58 WIB
Wapres Gibran mengungkapkan dibantu 2 kali oleh PP Muhammadiyah selama menjabat sebagai Wali Kota Solo. Wapres Gibran pun mengatakan saat itu pertumbuhan ekonomi Solo minus karena pandemi Covid-19.
 
Namun, ada 2 acara besar Muhammadiyah yaitu apel akbar Kokam dan Muktamar Muhammadiyah yang dapat menggerakkan geliat ekonomi di Kota Solo. Sebelumnya, Wapres Gibran menghadiri Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
 
Reporter: Binti Mufarida
 
