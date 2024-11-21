Wapres Gibran mengungkapkan dibantu 2 kali oleh PP Muhammadiyah selama menjabat sebagai Wali Kota Solo. Wapres Gibran pun mengatakan saat itu pertumbuhan ekonomi Solo minus karena pandemi Covid-19.

Namun, ada 2 acara besar Muhammadiyah yaitu apel akbar Kokam dan Muktamar Muhammadiyah yang dapat menggerakkan geliat ekonomi di Kota Solo. Sebelumnya, Wapres Gibran menghadiri Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Reporter: Binti Mufarida

(fru)

