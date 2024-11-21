Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program makan bergizi gratis di SMKN 3 Kota Tangerang, Kamis (21/11/2024).

Kehadiran Wapres Gibran disambut histeris oleh para siswa-siswi hingga guru-guru SMKN 3. Murid hingga guru-guru berebutan untuk berswafoto bersama mantan Wali Kota Solo tersebut.

Gibran ditemani ditemani Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Gibran memasuki sejumlah ruangan kelas untuk melihat langsung para siswa-siswi tersebut menikmati makanan tersebut.

