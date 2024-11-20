Wapres Gibran meninjau banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (20/11). Gibran melakukan kunjungan usai menjadi pemimpin apel Siaga Pilkada Serentak 2024 di Area Monumen Nasional.

Gibran berjalan mengelilingi perkampungan dan menyapa langsung warga yang terdampak banjir rob sejak 15 November 2024 lalu. Gibran juga membagi-bagikan susu kepada anak-anak.

Reporter: Binti Mufarida

