Forum Komunikasi orang tua siswa penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) angkatan 4 menyambangi Kantor Puspresnas, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Dalam aksi tersebut, puluhan orang tua mempertanyakan kejelasan program BIM 4. Pihaknya pun menyampaikan sejumlah petisi kepada pihak Puspresnas.

Petisi itu akan ditindaklanjuti pertemuan Kepala Puspresnas dengan orang tua siswa penerima BIM 4.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser : Febry Rachadi

(fru)

