Kemkomdigi Tutup Saluran Telegram, Disebut Terafiliasi Judi Online

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 16 November 2024 12:22 WIB
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mengincar promosi dan penyebaran judi online di berbagai platform. Terbaru, mereka mengklaim telah menutup satu saluran di aplikasi Telegram yang terafiliasi dengan judi online dengan ribuan pengikut. Tepatnya, sebanyak 6.644 pelanggan. 
 
Akun itu bernama @SP777 live slot gacor dan kini layanannya dipastikan tidak akan bisa diakses lagi oleh masyarakat. Selain itu ada juga satu akun Instagram yang ditutup aksesnya @1nsert_kiss dengan 160 ribu pengikut karena terbukti mempromosikan konten judi online.
 

