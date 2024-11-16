...

Potret Anies Baswedan Tertawa Lepas saat Bertemu Pramono-Rano

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 16 November 2024 09:41 WIB
Pasangan calon Pilgub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno bertemu dengan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pertemuan tersebut diunggah Anies di akun media sosialnya. 
 
Ketiganya tertawa lepas saat bertemu di kediaman Anies. Anies didampingi istrinya, Fery Farhati dan jubirnya Sahrin Hamid. 
 
Mereka juga berfoto dengan latar gambar Pangeran Diponegoro. Bahkan Anies sampai mengantarkan Pramono-Rano ke mobil saat hendak pulang.
 
 
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

