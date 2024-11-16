Pasangan calon Pilgub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno bertemu dengan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pertemuan tersebut diunggah Anies di akun media sosialnya.

Ketiganya tertawa lepas saat bertemu di kediaman Anies. Anies didampingi istrinya, Fery Farhati dan jubirnya Sahrin Hamid.

Mereka juga berfoto dengan latar gambar Pangeran Diponegoro. Bahkan Anies sampai mengantarkan Pramono-Rano ke mobil saat hendak pulang.

Produser: Akira AW

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

