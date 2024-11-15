Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho memastikan pasukan Garuda tidak menyerah meski baru saja kalah 0-4 dari Jepang. Rizky Ridho pun menegaskan Timnas Indonesia akan mengevaluasi apa saja kekurangan saat melawan Jepang agar saat melawan Arab Saudi bisa bermain lebih baik.

Skuad Garuda kalah dari Jepang di lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia yang bermain di depan pendukungnya sendiri kesulitan mencetak gol. Pasukan Shin Tae-yong pun harus menyerahkan kemenangan kepada Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Reporter: Cikal Bintang

