Wapres Gibran tampak kecewa usai Timnas Indonesia harus kalah melawan Jepang dengan skor 0-4 dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Jumat (15/11).

Gibran yang duduk di samping Ketum PSSI Erick Thohir terlihat lesu dengan kekalahan Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir pun terlihat kecewa dengan kekalahan besar timnas dari tim Samurai Biru.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News