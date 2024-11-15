Timnas Indonesia babak belur dihajar Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat (15/11/2024) malam WIB. Bermain di di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, skuad Garuda tepatnya kalah dengan skor 0-4.

Awalnya Timnas Indonesia dapat bermain baik di awal babak pertama. Namun, Jepang akhirnya berhasil mengeluarkan permainan terbaiknya dan mencetak dua gol di babak pertama lewat Justin Hubner (35’) dan Takumi Minamino (40’).

Lalu dua gol lagi tercipta di babak kedua gara-gara gol Hidemasa Morita (49’) dan Yukinari Sugawara (69’). Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia kian terpuruk di dasar klasemen Grup C.

