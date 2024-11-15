...

Diwarnai Gol Bunuh Diri Justin Hubner, Timnas Garuda Tertinggal 0-2 dari Jepang

Rivan Nasri Rachman, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 21:29 WIB
Timnas Indonesia sementara tertinggal 0-2 dari Jepang di babak pertama, pada Jumat (15/11/2024) malam WIB. Garuda tertinggal karena gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-35.
 
Ya, Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang mengalahkan Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
 
Timnas Indonesia secara mengejutkan tidak bermain total bertahan seperti yang diperkirakan. Skuad Garuda bermain terbuka dan bahkan beberapa kali mampu menekan pertahanan Samurai Biru –julukan Timnas Jepang.
 
Meski secara penguasaan bola Jepang sangat unggul, Timnas Indonesia setidaknya mampu menciptakan dua peluang di babak pertama. Salah satunya bahkan shot on goal saat Ragnar Oratmangoen berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki di awal laga
 
Hingga pertengahan babak pertama, Timnas Indonesia masih menahan Jepang 0-0. Namun, di menit 35 Jepang justru berhasil unggul karena gol bunuh diri Hubner.
 
Hubner sejatinya mencoba menghalau bola, namun arah bola justru masuk ke gawang sendiri. Setelahnya, Jepang pun masih bisa menambah keunggulan.
 
Reporter: Rivan Nasri Rachman
 

(rns)

